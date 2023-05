Infectologista recomenda vacinação como medida preventiva contra doenças respiratórias

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

As doenças respiratórias estão entre as principais causas de mortes e perdas de mobilidade e independência funcional de adultos em idade avançada no mundo. Existem diversos microrganismos que causam doenças respiratórias, sejam eles vírus ou bactérias. Felizmente, as infecções respiratórias podem ser prevenidas.

No Brasil, as vacinas contra gripe, COVID-19 e doenças pneumocócicas fazem parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI). De acordo com a infectologista cooperada da Unimed Poços, Lívia Vitale, é muito importante manter as vacinas e as doses recomendadas em dia, pois essa é a melhor forma de prevenir as doenças respiratórias. “Existem vacinas que uma única dose é o suficiente, enquanto outras precisam de reforços. Por isso, algumas pessoas podem ter a falsa sensação de proteção quando tomam o imunizante, mas em algumas delas o nível de proteção vai caindo com o passar do tempo e, por isso, a necessidade de uma segunda dose, por exemplo” explica a especialista.

As temperaturas mais baixas favorecem a disseminação dos vírus causadores de infecções como gripe, resfriado e a própria covid-19, que ainda não está totalmente controlada. “Durante o outono e inverno, é comum as pessoas ficarem em ambientes fechados, sem ventilação e mais próximas. Isso faz com que aumente a transmissão da influenza e coronavírus. Quando nos imunizamos, ficamos protegidos contra formas graves dessas doenças. Além disso, é importante manter a higiene correta das mãos e ambiente” orienta Lívia Vitale.

No Brasil, além do Sistema Único de Saúde (SUS), também há uma extensa rede de clínicas privadas especializadas em imunização, que oferecem todas as vacinas aprovadas no país e recomendadas pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).