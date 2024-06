Infraero e Poços Convention & Visitors Bureau se reúnem para discutir desenvolvimento do aeroporto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Infraero e o Poços de Caldas Convention & Visitors Bureau (Poços CVB) realizaram uma reunião para discutir ações conjuntas sobre o desenvolvimento do Aeroporto Embaixador Walther Moreira Salles, em Poços de Caldas. O encontro contou com a participação de Renato Agostini, presidente do Poços CVB, Juliano Silva, presidente do Conselho Municipal de Turismo e vice-presidente do Poços CVB, Rodrigo Geraldi Coutinho de Rezende, empresário associado, e Joelson Pereira, gestor da Infraero.

Durante a reunião, foram abordadas questões estratégicas relacionadas ao receptivo e ao turismo empresarial, além de exploradas possíveis parcerias com instituições públicas e privadas para posicionar o aeroporto como um evento de desenvolvimento e novos negócios na região.

Renato Agostini destacou a importância de importância e exploração do potencial do aeroporto. “Como associação, o Poços CVB já organizou algumas oportunidades para contribuir com este trabalho, principalmente ao conjunto de possíveis parcerias que possam agregar valor ao projeto”, afirmou Agostini.

Juliano Silva reforçou o impacto positivo do encontro. “O encontro com a equipe local da Infraero foi extremamente positivo ao discutirmos as possibilidades de ampliação das atividades, que certamente contribuirá para o crescimento da cidade, não apenas do ponto de vista turístico, mas sob a perspectiva econômica geral da região”, destacou Silva.

Joelson Pereira, gestor da Infraero, ressaltou a relevância da colaboração com entidades locais para o desenvolvimento regional. “Estamos atentos às oportunidades de ampliar nosso relacionamento e apresentar o trabalho realizado pela Infraero. Nesta semana, teremos uma agenda com a Associação Comercial e, ainda este mês, participaremos de sessão ordinária na Câmara dos Vereadores”, explicou Pereira.

Infraero em Poços de Caldas

Desde outubro de 2022, a Infraero administra o Aeroporto Embaixador Walther Moreira Salles, sob contrato com a Prefeitura Municipal. Durante este período, a Infraero implementou e operou a fiscalização de pátios e pistas, serviços de vigilância, limpeza, conservação e manutenção civil, além das áreas verdes do sítio aeroportuário, que cobrem 840 mil m². A pista de pouso e decolagem, atualmente com dimensões de 1.515 x 30 m, tem planos para ampliação para 1.600 x 45 m.

Infraero – Prestadora de Serviços

Com 50 anos de experiência, a Infraero atua como um braço executor de políticas públicas para a aviação civil, implantando, administrando, operando e explorando industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária. Sua rede é composta por 10 aeroportos e 20 terminais sob contrato com estados e municípios. A Companhia oferece serviços abrangentes, desde projetos e obras de engenharia até manutenção, gestão e operação, além de treinamento técnico e desenvolvimento de soluções digitais.

Esta parceria entre a Infraero e o Poços CVB promete trazer um impulso significativo para o desenvolvimento do aeroporto, contribuindo para o crescimento econômico e turístico de Poços de Caldas e região.