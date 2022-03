Ingressos para o jogo entre Caldense e Atlético já estão disponíveis

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tem início a partir das 13 horas desta terça-feira a venda de ingressos para a partida entre Caldense e Atlético-MG, confronto marcado para quarta-feira às 16h30 pela primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro. Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente de forma online pelo site https://mineirao.futebolcard.com/.

O bloco 111 do setor roxo inferior, será destinado aos torcedores da Caldense. O preço é de 50 reais a inteira e 25 reais a meia. Sócio-torcedores da Veterana têm entrada livre mediante apresentação da carteirinha. Os demais blocos do setor roxo inferior serão destinados à torcida do Atlético-MG e o preço é o mesmo, 50 reais a inteira e 25 reais a meia.

Já o setor roxo superior, também para a torcida do Galo, apresenta ingressos com preços mais baratos, 30 reais a inteira e 15 reais a meia. O acesso à todos os setores será pelo Portão A. As vendas online irão se encerrar nesta quarta-feira, dia 23/03, às 16h30.

CONDIÇÕES DE ACESSO AO ESTÁDIO:

1. Apresentar ingresso e-ticket digital (no smartphone pelo APP da FutebolCard);

2. Apresentar comprovante DIGITAL ou IMPRESSO (Conect SUS ou cópia do cartão de vacina) de ciclo vacinal completo (2 doses ou dose única) ou teste negativo (impresso) para Covid-19, de um dos tipos abaixo:

– RT-PCR: deve ser realizado nas 48 horas que antecedem o jogo;

– Teste Rápido de Antígeno: deve ser realizado nas 24 horas que antecedem o jogo.

3. Apresentar documento de identificação;

4. Utilizar máscara, cobrindo boca e nariz.