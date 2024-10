Início das obras do novo Centro Municipal de Imagens

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As obras do novo Centro Municipal de Imagens, no Hospital Municipal Vereador Gilberto de Mattos, já estão em andamento, uma importante conquista para a ampliação dos serviços de saúde oferecidos à população. O primeiro setor a ser construído será o de tomografia, com a criação de uma infraestrutura completa que contará com sala de exames, sala de comando, vestiário para pacientes e uma sala de preparo de pacientes.

As adequações dos ambientes incluem pintura geral, instalação de ar condicionado, baritagem das paredes, instalação de porcelanato no piso e manutenção da parte elétrica. O novo Centro de Imagens será um espaço aberto 24h por dia, todos os dias da semana, para atendimento de demandas eletivas e de urgência e emergência, e contará, além da tomografia, com exames de colonoscopia e endoscopia, raio X e ultrassom.

A ampliação é essencial, visto que todas as clínicas credenciadas atualmente já operam em sua capacidade máxima, impossibilitando a contratação de mais exames pela Prefeitura. O novo centro vai oferecer mais agilidade no atendimento aos pacientes que necessitam de exames, diminuindo o tempo de espera e garantindo maior eficiência no cuidado com a saúde da população.

“O novo Centro Municipal de Imagens é um passo fundamental para melhorar o atendimento à população, que poderá contar com serviços de exames diretamente oferecidos pela Prefeitura, sem depender totalmente de clínicas ou prestadores credenciados. Isso nos dá mais autonomia e controle sobre os atendimentos, além de reduzir a espera por exames essenciais. Essa estrutura vai atender a uma demanda crescente e garantir um serviço de maior qualidade para os moradores de Poços de Caldas,” afirmou o Secretário Municipal de Saúde, Thiago Mariano.