Inmet alerta para frente fria no fim de semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para o processo de formação de uma frente fria que pode provocar queda da temperatura no centro-sul do país nesta sexta-feira (17) e no fim de semana.

Também há previsão de chuvas, que podem ser localmente fortes, em todos os estados da Região Sul, Mato Grosso Sul e no sudoeste de São Paulo. As chuvas fortes serão acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e possível queda de granizo.

No sábado (18), a frente fria avança até o litoral norte de São Paulo favorecendo a entrada de uma massa de ar frio pela Região Sul do país. Haverá queda de temperatura em todos os estados da Região Sul e também em Mato Grosso do Sul e sul do estado de São Paulo. Além disso há previsão de geada para o Rio Grande do Sul (exceto no litoral).