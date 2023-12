Inovação no Trânsito: Rua Capitão Orlando Manhães Barreto recebe novo asfalto e reforça segurança com a implantação da sinalização de área de espera de motociclista

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Obras, concluiu na última semana o recapeamento da Rua Capitão Orlando Manhães Barreto, situada na região oeste da cidade. Essa iniciativa, parte do compromisso municipal com a mobilidade urbana e a segurança da população, marca o início de uma série de melhorias programadas para a área.

O Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) complementou o projeto com a implantação da sinalização de Área de Espera de Motociclistas na Rua Capitão Orlando Manhães Barreto. Esta medida, já adotada em grandes centros urbanos brasileiros, tem como objetivo principal aprimorar a segurança viária em interseções semaforizadas, especialmente gerenciando conflitos entre motocicletas e outros veículos motorizados.

Segundo o secretário da Defesa Social, Rafael Tadeu Conde de Maria, a sinalização, inicialmente adotada, foi uma indicação da Câmara de vereadores e será de forma experimental, será avaliada para possível expansão a outros cruzamentos da cidade.

Atualmente, a rua está na fase de construção das calçadas, que se estenderão não apenas ao longo da via, mas também ao redor do Parque Municipal Antônio Molinari, proporcionando uma acessibilidade mais abrangente e inclusiva.

Ao término da intervenção, a Rua Capitão Orlando Manhães Barreto passará por uma revitalização completa. O escopo do projeto abrange a instalação de um sistema de iluminação mais eficiente, a introdução de um novo paisagismo.

Segundo o secretário de Obras, José Benedito Damião, as melhorias realizadas até o momento já são notáveis, e a totalidade do local está recebendo as intervenções conforme o cronograma de obras estabelecido. O objetivo final é promover melhorias substanciais na mobilidade urbana e assegurar um fluxo de trânsito mais eficiente para os residentes da área.

O projeto inclui uma abordagem total para o desenvolvimento urbano, buscando não apenas melhorar as condições da via, mas também a qualidade de vida dos cidadãos. Com o andamento do cronograma de obras, a comunidade local pode antecipar um ambiente renovado e mais acessível, refletindo o compromisso da administração municipal com o bem-estar da população e o desenvolvimento sustentável da cidade.