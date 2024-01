Inscrição no concurso da Prefeitura é grátis para pessoas de baixa renda e desempregados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O concurso público lançado pela Prefeitura prevê a isenção da taxa de inscrição para pessoas de baixa renda e também para desempregados. Ao todo, são 509 vagas em diferentes níveis de escolaridade, do fundamental incompleto ao superior. As provas do concurso público acontecem nos dias 20, 21, 27 e 28 de abril.

Prazo

Os candidatos podem solicitar isenção da taxa, que varia de R$ 49 a R$ 90, conforme o cargo a ser preenchido, entre os dias 19 e 21 de fevereiro, das 10h às 16h.

Requisitos

Para obter a gratuidade, o candidato deve estar comprovadamente desempregado e enviar documentação que comprove a situação e, no caso de baixa renda, deverá também enviar documentos específicos, como sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadUnico.

Acesso à internet

Para quem não tiver acesso à internet, a Prefeitura vai disponibilizar durante o período de inscrição computador e impressora para realizar o pedido de isenção. Ele deve ser dirigir ao Poços Fácil, na rua Marechal Deodoro, 345, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, exceto aos sábados, domingos, feriados e ponto facultativo. Toda documentação referente à isenção também deve ser entregue no mesmo local.

Pessoas com deficiência

A pessoa com deficiência além de declarar a sua condição no Requerimento Eletrônico de Inscrição, ou se for o caso, no Requerimento Eletrônico de Isenção, deverá enviar o laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença-CID. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem no Concurso Público, em cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais serão reservadas de 5% a 20% das vagas de cada cargo.

As regras completas para a solicitação de isenção podem ser acessadas na página do Iman.

As vagas

No ensino fundamental incompleto há vagas para:

– auxiliar de serviços gerais

– merendeira

– oficial de controle animal

– vigia

Para quem tem o fundamental concluído:

– operador de rádio do Samu

– telefonista auxiliar de regulação médica do Samu

Ensino médio:

– agente administrativo

– agente de atendimento emergencial

– agente de educação

– auxiliar de saúde bucal

Ensino médio técnico:

– professor 1

– técnico em edificação

– enfermagem

– enfermagem do Samu.

Superior completo:

– agente fiscal

– arquiteto

– assistente social

– bibliotecário

– dentista

– enfermeiro

– engenheiro civil

– engenheiro de transportes

– engenheiro florestal

– farmacêutico

– fisioterapeuta

– fonoaudiólogo

– médico

– nutricionista

– professor 2

– psicólogo

– supervisor pedagógico

– terapeuta ocupacional