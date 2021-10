Inscrição para curso gratuito de pintor de obras começa na próxima semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), a Prefeitura e a Autarquia Municipal de Ensino oferecem 20 vagas para o curso gratuito de Pintor de Obras, sendo 8 destinadas para a comunidade em geral e 12 para os servidores públicos municipais. As inscrições devem ser realizadas nos dias 3, 4 e 5 de novembro, presencialmente, das 8h às 19h, na Secretaria do SENAI (Rua Pedro Barbosa, 600 – Jardim Formosa).

Os interessados devem levar a cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Residência, Comprovante de Escolaridade ou declaração de próprio punho informando a escolaridade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3714-3004.

O curso, que terá início no dia 8 de novembro, será realizado presencialmente, das 13h30min às 17h30min, na sede do SENAI. A capacitação com certificação tem carga horária de 40 horas e é voltada para pessoas a partir de 18 anos e Ensino Fundamental Incompleto.

O objetivo do curso de Pintor de Obras é qualificar o aluno para analisar, planejar e realizar serviços de pintura de edificações, atendendo aos projetos e ordens de serviço de acordo com procedimentos de execução, normas específicas de segurança do trabalho, meio ambiente e saúde, respeitando os critérios de qualidade.

“O curso de Pintor de Obras é mais uma capacitação profissional desenvolvida em parceria pela Autarquia Municipal de Ensino que visa, ao mesmo tempo, garantir a formação continuada dos servidores públicos municipais, impactando na qualidade do serviço prestado à população, e proporcionar oportunidade de qualificação para o mundo do trabalho à comunidade em geral”, ressalta o diretor da Autarquia Municipal de Ensino, Profº Me. Carlos Roberto de Oliveira Costa.

