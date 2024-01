Inscrição para o Banho à Fantasia vai até sexta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sexta-feira (26) é o prazo final para participar do concurso Banho à Fantasia de Poços de Caldas. Corre que ainda dá tempo. O evento acontece no Domingo Carnaval, 11 de fevereiro, no Country Club, às 15h, e vai distribuir quase R$ 4 mil aos foliões mais criativos e irreverentes.

Inscrição

A participação é gratuita. É só ir ao CIT – Centro de Informações Turísticas, na estação Fepasa, centro, das 12h às 17h, com cópia do RG e do CPF e um pen drive com a faixa da música que vai ser trilha da apresentação. Menores de 18 anos devem levar ainda uma autorização dos pais ou responsáveis.

Categorias

O concurso terá as seguintes categorias:

Infantil Feminino

Infantil Masculino

Infantil Conjunto

Adulto Feminino

Adulto Masculino

Adulto Conjunto

Regras

Na categoria infantil, o candidato deverá ter até 13 anos completos na data da inscrição. No adulto, o candidato deve ser maior de 14 anos. No conjunto, deve haver um mínimo de quatro e máximo de dez elementos.

As fantasias devem ser confeccionadas em papel crepom, jornal, papel d’ água ou outros materiais compostos de celulose, em sua maior parte. A comissão julgadora vai avaliar beleza, originalidade, confecção e evolução.

Confira o regulamento completo, a partir da página 2.

Premiação

Adulto (feminino, masculino e conjunto)

1º lugar R$ 800

2º lugar R$ 700

3º lugar R$ 600

Infantil (feminino, masculino e conjunto)

1º lugar R$ 700

2º lugar R$ 600

3º Lugar R$ 500