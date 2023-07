Inscrições aberta para oficinas de varejo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Capacitação do Sebrae Minas apresenta ferramentas para reter clientes e aumentar a lucratividade de pequenos negócios

Nos dias 9 e 10 de agosto, o Sebrae Minas promove, em Poços de Caldas, duas oficinas do Programa de Alavancagem de Vendas – Varejo +. As capacitações são direcionadas para pequenas empresas do setor varejistas interessadas em potencializar suas estratégias comerciais e melhorar o atendimento ao cliente, com o objetivo de ampliar as vendas. As vagas para as oficinas são limitadas e podem ser feitas aqui.

A primeira oficina “Estratégias comerciais com foco no lucro”, será realizada em 9 de agosto, às 18h, e vai mostrar como captar, converter e fidelizar os clientes, tornando os pequenos negócios mais competitivos e sustentáveis. Já na oficina “Os cinco passos para a excelência no atendimento”, que ocorrerá dia 10 de agosto, às 18h, serão trabalhados temas como: abordagem ao cliente, fechamento de vendas, além de estratégias de pós-vendas e fidelização.

De acordo com o analista do Sebrae Minas Fabrício Sviesk Moreira, o programa oferece um pacote de benefícios para os empreendimentos que buscam diferenciais para conquistar os clientes. “Nosso objetivo é preparar os pequenos negócios do varejo para superar obstáculos, evitar armadilhas, encontrar soluções inovadoras e oportunidades para alcançar o sucesso”, diz.

Serviço

Programa de Alavancagem de Vendas – Varejo + em Poços de Caldas

Data: 9 e 10 de agosto

Horário: 18h

Local: Agência Sebrae (Rua Marechal Deodoro, 274 – Centro)

Inscrições: https://loja.sebraemg.com.br/detalhes/102886

Saiba mais em: (35) 3722-3352 ou (35) 99701-0078.