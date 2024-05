Inscrições abertas para 3º Concurso de Desenho e Poesia dos Bombeiros

A Primeira Companhia Independente de Bombeiros Militar divulgou o regulamento do

3º Concurso de Desenho e Poesia, destinado a alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, matriculados nos estabelecimentos de ensino da Rede Municipal sediada em Poços de Caldas.

O objetivo é proporcionar aos alunos entendimento dos serviços que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais oferece à comunidade, além de promover a conscientização sobre a prevenção de incêndios e acidentes entre o público infantojuvenil.

O Concurso será realizado em duas modalidades – desenho e poesia, conforme segue:

Modalidade: Desenho

Categoria 1: alunos matriculados nas turmas de 1º ao 3º ano — Ensino Fundamental;

Categoria 2: alunos matriculados nas turmas de 4º e 5º ano — Ensino Fundamental.

Modalidade: Poesia

Categoria 1: alunos matriculados nas turmas de 6º e 7º ano — Ensino Fundamental;

Categoria 2: alunos matriculados nas turmas de 8º e 9º ano — Ensino Fundamental.

Os trabalhos deverão ter como tema qualquer atividade do Corpo de Bombeiros Militar nas áreas de busca, salvamento, resgate, prevenção de acidentes, afogamentos, por meio da utilização de seus recursos logísticos e humanos, tais como aeronaves, viaturas, embarcações, jet sky, cães, drones, ações preventivas nas áreas de combate a incêndios florestais e urbanos.

O Concurso é realizado em duas etapas. Na primeira, as unidades escolares deverão selecionar, no máximo, três desenhos de cada turma e três poesias de cada turma. Na segunda etapa, na Secretaria Municipal de Educação, os trabalhos serão avaliados pela Comissão Julgadora, composta por até quatro profissionais da Educação e até quatro bombeiros militares.

Os trabalhos selecionados pelas unidades escolares deverão ser protocolados até o dia 28 de junho, na Secretaria Municipal de Educação – Divisão de Projetos de Educação Complementar (Rua Prefeito Chagas, 464), das 9h às 17h.

O resultado será divulgado nos perfis do Instagram do Setor de Projetos da Secretaria Municipal de Educação (@projetos.smepocos) e da Primeira Companhia Independente de Bombeiros Militar (@bombeirospocosdecaldas) até 31 de julho. Todos os alunos selecionados para a 2ª etapa receberão certificado de participação e os três primeiros classificados gerais de cada categoria receberão prêmios.

