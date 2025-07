Inscrições abertas para a 1ª Corrida da Polícia Militar em Poços de Caldas

Atualizado em 16 de julho de 2025

Estão abertas as inscrições para a 1ª Corrida da Polícia Militar, que será realizada em Poços de Caldas (MG) no dia 26 de outubro de 2025. O evento promete movimentar atletas da região com percursos de 6 km e 10 km, e largada marcada para as 7h30, na Avenida João Pinheiro, em frente ao Parque Municipal Antônio Molinari.

A corrida contará com troféus para os cinco primeiros colocados na classificação geral, por categoria, para militares e também para as cinco maiores equipes inscritas. Todos os participantes receberão medalhas e troféus personalizados em ferro fundido, além de uma camiseta exclusiva do evento.

Outros diferenciais incluem percurso 100% sinalizado, seguro de vida para os atletas e descontos especiais para assessorias esportivas e equipes.

As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas pelo site corridaderuasuperacao.com.br.

A corrida é uma iniciativa da Polícia Militar de Minas Gerais, com organização da Superação Eventos.