Inscrições abertas para composição da programação local da 21ª Semana Nacional de Museus

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Secretaria Municipal de Cultura torna pública a abertura de prazo, no período de 05 de abril a 19 de abril de 2023, para inscrição de propostas artístico-culturais que visem à ocupação do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, dentro da programação do 21ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM.

A inscrição e a participação nas propostas são gratuitas e permitidas somente para artistas e grupos artísticos locais. O candidato deve possuir experiência na área artístico-cultural e deve apresentar até uma proposta das linguagens artísticas de música, artes cênicas, intervenções visuais, artes integradas, oficinas e palestras.

Entre os critérios de análise estão a relevância da ação proposta para o cenário cultural, apresentação e detalhamento, qualificação da equipe envolvida, capacidade de realização e histórico de realizações. Receberão pontuação extra as propostas que, além de contemplarem a temática obrigatória da 21ª Semana Nacional de Museus, estabelecerem sua relação com o contexto de Poços de Caldas.

No Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, as atividades serão realizadas de 16 a 21 de maio, de terça a domingo. Para 2023, o tema do evento será “Museus, sustentabilidade e bem-estar”, para lembrar que os museus podem contribuir para o bem-estar das pessoas de muitas maneiras, incluindo a promoção da saúde mental, a educação e a sensibilização ambiental. Os museus ajudam a promover a inclusão social, a diversidade, a conexão com a natureza, a compreender a questão climática e amplificar a voz dos povos originários tornando-se, assim, importantes aliados na luta pela sustentabilidade a partir da sua própria concepção de “bem-viver”.

“O Dia Internacional dos Museus é celebrado em 18 de maio. Anualmente, ocorrem as atividades da Semana Nacional de Museus, visando ampliar o diálogo entre as instituições e o público, fortalecendo o reconhecimento e a visibilidade dos museus”, destaca a coordenadora do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, Marina Andrade.

As propostas deverão ser inscritas mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/fsivjs9eA6DHHUMJA, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Poços de Caldas www.pocosdecaldas.mg.gov.br no espaço denominado Editais da Cultura. A documentação básica relativa ao proponente encontra-se no edital do Diário Oficial Eletrônico do Município.