Inscrições abertas para curso gratuito de Assistente de Crédito e Cobrança do Senac

Mesmo com a crescente superação dos obstáculos da pandemia, os índices de inadimplência preocupam no país. A parcela de famílias brasileiras com dívidas chegou a 78,3% em abril deste ano, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

No âmbito das pessoas jurídicas, a situação também chama atenção: mais de 6,5 milhões de empreendimentos brasileiros estão em situação de inadimplência, o maior número já registrado pelo Indicador de Inadimplência da Serasa Experian desde o início da série histórica em 2016.

Para formar profissionais qualificados para lidar com esse cenário e atuar na gestão financeira das organizações, o Senac em Poços de Caldas está com inscrições abertas para o curso de Assistente de Crédito e Cobrança. A atividade integra o Programa Senac de Gratuidade (PSG). As inscrições são por ordem de chegada.

As aulas terão início no dia 24 de julho, presencialmente, das 19h às 22h. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 724 44 40 (WhatsApp) ou na unidade localizada na Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados ou ainda no site do Senac.

Para se inscrever, é necessário que a renda familiar mensal per capita do candidato, ou seja, a renda bruta dos componentes do grupo familiar dividida pelo número de pessoas, não ultrapasse o valor de dois salários mínimos.

O profissional qualificado pelo Senac como Assistente de Crédito e Cobrança atua nos processos administrativos e financeiros das empresas, executa e controla negociações de crédito e cobrança e contas a receber, observando os critérios estabelecidos pela legislação em vigor, as necessidades dos setores internos e as demandas externas, atendendo às políticas das empresas. Esse profissional atua em organizações de diversos setores da economia privada, relacionando-se com diferentes equipes das organizações.

Além disso, o Modelo Pedagógico do Senac é baseado na prática e aborda competências psicossociais, como domínio técnico-científico, visão crítica, colaboração e comunicação, criatividade e atitude empreendedora, autonomia digital e atitude sustentável, com foco em resultados.

Sobre o Senac em Poços de Caldas

Presente na região há mais de 25 anos e atendendo cerca de 20 municípios no Sul de Minas, o Senac em Poços de Caldas é referência em ensino e qualificação profissional e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA, além de ser polo de Educação a Distância (EAD).

Com uma infraestrutura completa, a instituição, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC – Confederação Nacional do Comércio, possui laboratórios de informática, estética, enfermagem e um salão de beleza-escola, além de salas de aula bem equipadas e atualizadas, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.

Serviço:

Curso gratuito de Assistente de Crédito e Cobrança no Senac em Poços de Caldas

Início das aulas: 24 de julho. Vagas limitadas

Horário: 19h às 22h.

Informações: 0800 724 44 40 (WhatsApp) e no site do Senac.

Inscrições: Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados

Beatriz Aquino