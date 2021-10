Inscrições abertas para Curso Gratuito de Pedreiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estão abertas até 8 de outubro, próxima sexta-feira, as inscrições para o curso gratuito de Pedreiro Básico. As matrículas devem ser realizadas presencialmente, na Secretaria do SENAI, na Rua Pedro Barbosa, 600 – Jardim Formosa, das 8h às 19h. Os interessados devem levar a cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Residência, Comprovante de Escolaridade ou declaração de próprio punho informando a escolaridade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3714-3004.

São oito vagas ofertadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em parceria com a Autarquia Municipal de Ensino (AME). O curso será realizado de 13 a 27 de outubro, presencialmente, das 13h30min às 17h30min, na sede do SENAI. A capacitação com certificação tem carga horária de 40 horas e é voltado para pessoas a partir de 18 anos e Ensino Fundamental Incompleto. O instrutor de formação profissional é Diego Henrique Vicente.

O objetivo é preparar profissionais para executar o assentamento de elementos de alvenarias, revestimentos em argamassa e cerâmico de acordo com as normas técnicas vigentes e procedimentos específicos, assegurando o desenvolvimento do processo com qualidade, higiene, segurança e respeito ao meio ambiente.

No curso, os alunos vão aprender a utilizar instrumentos de medida adequados às tarefas, calcular o material que será utilizado na elaboração do trabalho proposto, selecionar os diferentes materiais conforme o projeto, utilizar instrumentos de medição e nivelamento, identificar os tipos de argamassas e o traço adequado, utilizar os fundamentos básicos como nível, prumo, alinhamento e esquadro, executar os diversos tipos de tipos de assentamentos cerâmicos, executar revestimentos em argamassa e cerâmico, além de ética, organização, atenção, disciplina, zelo e comprometimento no ambiente de trabalho. Para receber o certificado, é preciso obter aproveitamento de 60% e frequência de 80%.

Serviço

Curso Gratuito de Pedreiro Básico

Inscrições até 8 de outubro, das 8h às 19h

Local: na Secretaria do SENAI (Rua Pedro Barbosa, 600 – Jardim Formosa)

Mais informações: 3714-3004.