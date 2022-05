Inscrições abertas para curso gratuito de produção cultural

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estão abertas até 31 de maio as inscrições para o curso gratuito de Produção Cultural da Arte Inquieta Escola de Cultura, viabilizado pelo Edital de Patrocínio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O curso é destinado aos artistas experientes ou iniciantes acima de 15 anos que desejam se capacitar e ter mais oportunidades de acesso aos recursos públicos ou explorar a gestão cultural independente, além de interessados que querem ser produtores culturais, mesmo que não sejam artistas.

A capacitação em produção cultural é um curso presencial teórico-prático de escrita e execução de projeto artístico, com produção e realização de um sarau. Haverá entrega de certificado para quem estiver presente em no mínimo 80% da carga horária total, emitido pela Arte Inquieta e pelo parceiro IFSULDEMINAS.

Os encontros presenciais acontecerão no IFSULDEMINAS, na zona sul de Poços de Caldas, nos dias 04/06; 11/06; 25/06; 02/07 e 09/07, das 9h às 16h, com intervalo para almoço. No dia 03/07 será realizado o Sarau produzido pelos próprios participantes do curso, de forma a já colocar a teoria em prática.

As inscrições podem ser feitas até 31/05 pelo link: https://forms.gle/WRfYTmv5U6uLMV8Y6 ou presencialmente na secretaria do Instituto Federal do Sul de Minas (Avenida Dirce Pereira Rosa, 300 – Jardim Esperança). Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 99808 7312 (Larissa Garcia) e 99821-3189 (Gabriela Severini) ou pelo @arte_inquieta.