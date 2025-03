Inscrições abertas para evento gratuito do Sebrae que promove inovação e empreendedorismo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 22 de março de 2025, Poços de Caldas será palco da 11ª edição do Startup Day, um evento voltado para inovação, conexões estratégicas e crescimento no mundo dos negócios. Realizado pelo Sebrae Startups, o encontro acontecerá no Art Café (Rua Paraná, 487), das 8h às 17h, reunindo startups em diferentes estágios, empreendedores, especialistas e instituições para debater soluções de negócios e fomentar novas parcerias.

Um dos destaques do evento será a participação especial de João Kepler, autor best-seller e um dos maiores investidores-anjo do Brasil. Com vasta experiência em inovação e capital de risco, Kepler compartilhará insights sobre o ecossistema de startups e como atrair investimentos para novos negócios.

A iniciativa é 100% gratuita e busca impulsionar o ecossistema de inovação de Poços de Caldas, que vem se consolidando como um polo de tecnologia e empreendedorismo no Estado. “A inovação é uma vertente que estamos intensificando bastante esse ano, inclusive com a adesão de Poços ao programa do estado Cidades do Futuro,” relata Franco Martins, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação.

Com o apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, do Espaço Cristal e da Vulcão de Inovação, o Startup Day se insere no calendário de eventos voltados para o crescimento econômico e tecnológico da região. A expectativa é que a programação contribua para a troca de conhecimento e ampliação de oportunidades para empresas e profissionais locais.

As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas através do link https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-pocos-de-caldas/2834754