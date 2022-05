Inscrições abertas para novas vagas nas feiras livres de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Teve início, na última sexta-feira 27 de maio, o período de inscrições para os interessados em ocupar os espaços destinados à comercialização de produtos nas feiras livres do município. O aviso de Edital de Chamada Pública n°001/2022.

As feiras livres além de importantes pontos de comercialização de produtos agropecuários, fazem parte da cultura de Poços de Caldas, sendo ponto importante dos encontros da população. A publicação desta chamada pública para a exploração ordenada e criteriosa dos pontos localizados nas Feiras Livres está prevista na Lei nº 9.304/19.

Neste edital são ofertadas 64 vagas para pessoas físicas, feirantes e agricultores familiares, residentes e domiciliados em Poços de Caldas e região, para atender as 9 feiras livres realizadas no município, de terça-feira a domingo. O edital prevê a comercialização de gêneros alimentícios em estado natural, artigos domésticos, outros gêneros alimentícios e produtos de origem animal.

“Estamos realizando esta chamada para atender as lacunas desde a nosso último edital, e também para termos um novo formato chamativo comercialmente falando para a população. É importante salientar que desde o ano passado já estamos implantando a melhora no layout das bancas, assim como também a venda online dos produtos e divulgação das feiras ”, explica o coordenador da Divisão de Fomento Agropecuário, Marcelo Munhoz.

Além da reposição das vagas remanescentes, o edital também é de fundamental importância dentro da política de geração de emprego e renda da SEDET.

Inscrições

Os interessados em se inscrever devem procurar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SMDET (Rua Pernambuco, 265 1º Andar – Centro), no período 30/05/2022 a 15/06/2022, das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira.

As inscrições são gratuitas sendo necessário a entrega da documentação exigida no edital dentro do prazo estabelecido. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3697-2060.

A avaliação das inscrições será realizada por uma comissão composta por representantes da SEDET, EMATER e Associação dos Feirantes. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 24 de Junho de 2022, no Diário Oficial do Município.