Inscrições abertas para o cursinho Pré-Vestibular/ENEM da Unifal

Os Cursinhos Preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) da UNIFAL-MG, campus Poços de Caldas e Varginha, divulgaram a abertura das inscrições para alunos e alunas de uma turma intensiva.

As aulas são on-line e gratuitas e os(as) interessados(as) em participar devem realizar suas inscrições exclusivamente pela internet, até o dia 26/07/2021.

Preencha o formulário AQUI.

