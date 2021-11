Inscrições abertas para oficina de teatro gratuita

Com a volta dos eventos presenciais, a atriz e diretora de teatro Selma Mistura vai realizar a oficina de teatro “Corpo Poético – Ações e Composições”, de 13 a 18 de dezembro, no Salão Norte do Espaço Cultural da Urca em Poços de Caldas. A oficina é gratuita e voltada para pessoas a partir de 15 anos.

O objetivo desta oficina é proporcionar ao aspirante à arte de ator um encontro com seu próprio corpo, onde será capaz de descobrir novas possibilidades, reconhecer e ultrapassar limites, sentir-se pleno e presente em cena e ainda trazer sua arte teatral com segurança e beleza.

Visando ampliar o universo teatral e incentivando a descoberta de novos potenciais, a proposta fornecerá subsídios para que o artista saiba se colocar diante das diferentes situações que aparecerão ao longo de sua trajetória cênica, alcançando um nível mais elevado em seu trabalho criativo, enriquecendo sua presença em cena e envolvendo o público de forma a levá-lo em um mergulho emocional e reflexivo, despertando sentimentos e sensações, proporcionando experiências inusitadas e únicas.

Com vagas limitadas, os interessados em participar da oficina podem se inscrever aqui.

