Inscrições abertas para programação musical no coreto e outros locais de Poços de Caldas

A Secretaria Municipal de Turismo publicou no Diário Oficial do Município o primeiro edital experimental de 2022, sobre a abertura de propostas artísticas musicais para retomar as apresentações do coreto da Praça Pedro Sanches e de outros locais.

O experimento é, inicialmente, de três meses (de abril a junho). Podem participar pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliados em Poços de Caldas. O período de inscrição vai de 7 a 13 de março. O edital pode ser conferido no Diário Oficial do Município.

A publicação destaca a compatibilidade das propostas com os estilos tradicionais do coreto e a importância de incentivar os artistas da cidade. “A abertura deste edital experimental visa valorizar e incentivar os artistas do município e ainda retomar as apresentações no nosso coreto, um lugar que é referência para munícipes e turistas”, comenta o secretário de turismo, Ricardo Fonseca Oliveira.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo WhatsApp (35) 99811-6846, pelo telefone 3697-2301 ou pelo e-mail turismopcmg@gmail.com