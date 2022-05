Inscrições de propostas para o Julho Fest 2022 se encerram amanhã (12)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Encerra-se às 18h desta quinta-feira (12) o prazo para inscrições de propostas destinadas à composição do Festival de Inverno Julho Fest 2022. O edital completo está disponível neste link. As propostas devem ser inscritas mediante preenchimento digital do formulário-padrãoIns, que pode ser acessado também no site da Prefeitura de Poços de Caldas www.pocosdecaldas.mg.gov.br, no espaço denominado Editais da Cultura.

O Julho Fest será realizado entre os dias 8 a 24 de julho, com o tema “Poços de Caldas: 150 anos de Cultura e Arte”, pautado nas diretrizes do Sistema Municipal de Cultura, com objetivo de proporcionar a efetivação das políticas públicas para a cultura local, com enfoque na descentralização das atividades culturais, no fortalecimento dos territórios culturais, na prestação de serviços culturais e na formação de público.

Pessoas físicas ou jurídicas com atuação na área artístico-cultural podem realizar a inscrição de apenas uma proposta de qualquer linguagem artística: teatro, música, dança, circo, cultura tradicional, artes plásticas, artes visuais, fotografia e gastronomia. A inscrição e a participação nas propostas são gratuitas e permitidas somente para artistas e grupos artísticos locais.

Após o encerramento do processo de seleção e a confirmação de inclusão da proposta na programação, a Secretaria Municipal de Cultura providenciará o contato com o proponente, com o objetivo de confirmar data, horário e local da apresentação, sendo que a deliberação final do local de execução da proposta será feita pela Secult.