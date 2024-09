Inscrições para a Campanha Educador de Valor encerram-se nesta sexta-feira, 20 de setembro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Realizada pelo Instituto Alcoa, a iniciativa vai reconhecer as melhores experiências e vivências educacionais. Escolas e educadores(as) serão beneficiados.

Até esta sexta-feira, 20 de setembro, educadores da rede municipal de Ensino Fundamental de Poços de Caldas podem se inscrever na quarta edição da Campanha Educador de Valor 2024.

A Campanha deste ano tem como tema “Alquimistas de vivências e experiências educativas” e é aberta a diretores(as), assistentes de direção, coordenadores(as), orientadores(as) pedagógicos(as), e professores(as) que ainda não foram reconhecidos(as) como Educadores(as) de Valor nas edições anteriores do projeto.

Realizada pelo Instituto Alcoa, a inicitiva vai reconhecer vivências e experiências educativas nas áreas de Educomunicação, Educação Ambiental e Cultura de Paz. Vale ressaltar que a Campanha Educador de Valor está alinhada com políticas públicas educacionais, em especial à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Para os(as) educadores(as) que desejam inscrever suas vivências e experiências, basta acessar a página oficial da campanha (www.educadordevalor.com.br) e dedicar alguns minutos para o preenchimento de um formulário com as suas informações pessoais e alguns dados sobre o projeto desenvolvido.

Próximas fases

Após o encerramento das inscrições, o Comitê Consultivo da campanha, formado por nove profissionais de diferentes áreas e localidades, fará a avaliação das vivências e experiências recebidas.

O comitê será responsável pela escolha de nove educadores(as) de cada território – 27 profissionais ao todo -, que estarão aptos(as) a participarem da etapa de “Reconhecimento Público”, quando há uma votação popular para escolher as nove melhores iniciativas.

No “Evento de Reconhecimento”, em novembro, os(as) nove educadores(as) selecionados receberão, ainda, os seguintes materiais:

➔ Educador(a): 1 (um) tablet e um vale-presente no valor de R$ 300,00 em uma

livraria de atuação nacional;

➔ Escola: 1 (um) computador portátil;

➔ Participação no Evento de Reconhecimento;

➔ Gravação de vídeos sobre a campanha a ser divulgado nos canais de

comunicação do Instituto Alcoa e da Alcoa e nas localidades;

➔ Matéria nos veículos de comunicação da Alcoa e do Instituto Alcoa.

Todas as informações a respeito da campanha estarão disponíveis no site: www.educadordevalor.com.br

Qualquer dúvida pode ser enviada, via WhatsApp, para a Central de Orientação da Campanha: (11) 91457-5973 ou diretamente por este link: wa.me/5511914575973

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA) – a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em educação e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).