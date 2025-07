Inscrições para a Meia Maratona das Águas terminam nesta quarta

Atualizado em 14 de julho de 2025

Termina nesta quarta-feira (16), ou antes, caso o limite de 300 participantes seja atingido, o prazo de inscrição para a 16ª Meia Maratona das Águas, que acontece no próximo domingo (20), entre Poços de Caldas e o balneário de Pocinhos do Rio Verde. A largada será às 7h30, na Rodovia do Contorno.

O valor da inscrição é de R$ 100. Moradores de Poços de Caldas e Caldas pagam R$ 80, e atletas com 60 anos ou mais têm direito à meia entrada. As inscrições podem ser feitas pelo site da Runner Brasil ou presencialmente na Secretaria Municipal de Esportes (Centro Administrativo, 6º andar). Mais informações pelos telefones (35) 3697-2081 e 2082.

Os 100 primeiros atletas que estiverem em frente à Igreja Matriz até as 7h terão transporte gratuito até o local da largada. O retorno de Pocinhos será feito às 11h30 e 12h.

Percurso

A prova tem percurso de 22,3 km e é considerada uma das mais desafiadoras da região. Promovida pelas prefeituras de Poços de Caldas e Caldas, a corrida passa por paisagens marcadas pelas montanhas e vegetação típica da Serra da Mantiqueira.

Categorias

A competição conta com categorias por idade e gênero:

Masculino : Adulto A e B, Veterano A, B, C e D

Feminino: Adulto A e B, Veterano A, B e C

Também haverá premiação específica para atletas das cidades organizadoras.

Premiação – Categoria Geral

🥇 1º lugar: Troféu + R$ 500

🥈 2º lugar: Troféu + R$ 300

🥉 3º lugar: Troféu + R$ 200

4º lugar: Troféu + R$ 150

5º lugar: Troféu + R$ 100

Nas demais categorias, os três primeiros colocados recebem medalhões. As melhores equipes masculina e feminina também recebem troféus.