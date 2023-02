Inscrições para concurso do Banco do Brasil vão até o dia 22

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As inscrições para concurso do Banco do Brasil que iniciaram no dia 23 de dezembro vão até o dia 22 desse mês.

O concurso é um dos mais aguardados por concurseiros de todo o país.

São 6.000 vagas ofertadas, sendo que 4.000 vagas são destinadas ao preenchimento imediato dos cargos de Agente de Tecnologia e Agente Comercial. Além disso, 2.000 vagas são para formação de cadastro de reserva.

A remuneração inicial pode chegar a R$ 3,6 mil. O certame está sendo organizado pela Fundação CESGRANRIO e as inscrições podem ser feitas do dia 23 de dezembro de 2022 a 24 de fevereiro de 2023 no site da banca organizadora: www.cesgranrio.org.br.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 23 de abril de 2023.

O concurso é nacional e a taxa de inscrição custa R$ 50,00.

Beatriz Aquino