Inscrições para Concurso Público da Prefeitura de Poços de Caldas Começam nesta segunda(19)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As inscrições do concurso público de Poços de Caldas começam nesta segunda-feira (19), interessados em concorrer a uma das 509 vagas disponíveis poderão realizar sua inscrição. O concurso abrange 56 cargos distintos, atendendo a candidatos de todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental incompleto até o superior.

Com vagas para Auxiliar de Serviços Gerais, Operador de Rádio do Samu, Agente Administrativo, Técnico em Edificação, e muitos outros cargos, o concurso se destaca pela diversidade de oportunidades oferecidas.

Os candidatos devem ficar atentos ao cronograma: as provas estão programadas para os dias 20, 21, 27 e 28 de abril de 2024. Informações específicas sobre locais e horários serão divulgadas juntamente com os comprovantes definitivos de inscrição.

Isenção da Taxa de Inscrição

Os interessados nesta isenção podem solicitar o benefício nos primeiros dias de inscrição, de 19 a 21 de fevereiro, apresentando a documentação necessária que comprove sua condição.

Como Se Inscrever

O processo de inscrição é totalmente online, através do site do Instituto Mineiro de Administração Municipal (Imam), disponível em https://imam.org.br/. O início está marcado para as 10h do dia 19 de fevereiro, estendendo-se até às 16h do dia 20 de março. Essa facilidade digital visa proporcionar comodidade aos candidatos, permitindo que participem do concurso de qualquer lugar.

Além deste concurso, a secretária de Administração, Ana Alice Souza, anunciou que um segundo edital será lançado ainda em 2024. Este contemplará cargos que requerem provas dissertativas e práticas.