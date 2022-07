Inscrições para Corrida Adefip estão abertas

Vem aí a 3ª Corrida da Adefip que vai acontecer no dia 4 de setembro. O evento solidário tem o objetivo de arrecadar fundos para a reforma e ampliação da nova sede da Adefip. O evento deve reunir 500 participantes e terá um motivo muito especial que marca os 35 anos de fundação da Instituição, além da nossa luta pela inclusão social. A corrida será dívida por categorias: bike light 15Km bike sport 25Km, caminhada: 3 km, corrida: 6 km e 11km. A largada dos ciclistas será às 8h e da corrida e caminhada às 8h30 saindo da PUC Minas.

Até 21de agosto o participante doando 1Kg de alimento não perecível terá um desconto solidário de R$ 30,00. A inscrição inteira custa R$ 80,00 e R$ 40,00 meia.

Kit do Corredor: Camiseta,1 Braçadeira para celular e 1 apoio de mesa para smartphone.

As inscrições podem ser feitas diretamente na Adefip (Rua José Bernardo, nº 298 – Jd. Country Club) ou pelo site: https://www.corpuseventos.com/events/3-corrida-da-adefip

REGULAMENTO E PREMIAÇÃO DA CORRIDA

Todos os atletas concluintes da CORRIDA receberão medalhas ao final do percurso (medalha de participação);

Troféus para os 05 (cinco) primeiros colocados geral masculino/feminino nas modalidades 6 km e 11 km;

Prêmios especiais (oferecidos pelos parceiros) para os três primeiros colocados nas categorias 6 km e 11 km, sendo classificados conforme abaixo:

· 16 a 20 anos (masculino e feminino)

· 21 a 29 anos (masculino e feminino)

· 30 a 39 anos (masculino e feminino)

· 40 a 49 anos (masculino e feminino)

· 50 a 59 anos (masculino e feminino)

· Acima de 60 anos (masculino e feminino)

