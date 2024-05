Inscrições para o 17° Concurso de Qualidade dos Cafés têm início no dia 16

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os cafeicultores voltados à produção de cafés especiais já podem se preparar para realizar a inscrição no principal concurso da região. O 17° Concurso de Qualidade dos Cafés abre as inscrições no próximo dia 16 de maio, com encerramento em 16 de agosto.

O lançamento do concurso será no IF Suldeminas, campus Poços, em evento simultâneo ao 3º Seminário dos Cafés da Região Vulcânica, que acontece nos dias 16 e 17/05. “Vamos realizar o lançamento do concurso durante o Seminário, aproveitando o evento, que reúne produtores de cafés especiais de Poços e região. Será um evento de excelência, com palestrantes de destaque no país, e será uma ótima oportunidade para divulgarmos também o nosso concurso”, informa o secretário de Desenvolvimento Econômico, Franco Martins.

O concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas vem atraindo um número cada vez maior de inscrições ao longo dos anos. Em 2023, houve inscrição recorde de 113 participantes.Números que demonstram a paixão e o comprometimento dos cafeicultores de Poços de Caldas em buscar a excelência na produção de café.

O evento é considerado um dos principais concursos na Região Vulcânica, reunindo centenas de cafeicultores locais em torno dos melhores cafés especiais da região. Esta décima sétima edição acontece entre os meses de maio a setembro de 2024, oferecendo uma programação repleta de atividades. Entre elas, a prova sensorial, que acontece no dia 14 de setembro e o resultado final com leilão dos cafés premiados no dia 19 de setembro, que será feito de forma on line, a partir do Espaço Cultural da Urca.

O concurso é realizado pela Prefeitura de Poços, pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas -Café Poços, IF Sul de Minas campus Machado e Poços de Caldas; Emater; Cafés da Região Vulcânica e Sebrae.

Todos os cafeicultores do município que tenham lotes de café Arábica produzidos em 2024 e que se enquadrarem em uma das categorias: Café Natural, Café Cereja Descascado e Café Orgânico podem participar. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, pelo telefone (35) 3697-2060 ou no dia do lançamento.