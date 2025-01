Inscrições para o Parlamento Jovem 2025 vão até 31 de janeiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Câmara de Poços, por meio da Escola do Legislativo, já abriu as inscrições para o Parlamento Jovem 2025. As escolas interessadas devem preencher o formulário de adesão até 31 de janeiro, disponível no endereço www.pocosdecaldas.mg.leg.br e no aplicativo E-LegisPC.

Neste ano, o tema do PJ é "Juventude e Direitos Culturais", abordando questões essenciais para a promoção da diversidade cultural, igualdade e participação cidadã entre os jovens. Os subtemas são: a juventude e a cultura como direito; a organização das políticas culturais e a participação social; patrimônio cultural, desenvolvimento e cidadania.

Para o início das atividades, os coordenadores municipais do Polo Sudoeste participarão de um curso de formação, na cidade de Jacuí, no dia 07 de fevereiro. No encontro, serão abordados temas como o papel do coordenador no PJ, como elaborar o cronograma municipal, como preparar as oficinas, entre outros. Ainda durante a reunião, os coordenadores deverão aprovar o regulamento do Polo e alinhar detalhes para as próximas ações, como o Festival da Cidadania, que será em Poços de Caldas, no mês de maio.

Segundo Taís Ferreira, diretora da Escola do Legislativo de Poços e coordenadora regional do Parlamento Jovem, a expectativa é de uma edição muito produtiva, com a participação de muitos estudantes de cidade. “Escolas públicas e particulares podem participar do Parlamento Jovem, basta preencher o formulário que encontra-se no site da Câmara e no app da Escola. Estamos preparando tudo com muito carinho para que seja mais uma edição de sucesso, agora com propostas importantes na área cultural. Temos uma grande expectativa, também, para o Festival da Cidadania, que vai reunir todas as cidades do Polo Sudoeste em um incrível evento em Poços. Que seja um PJ de muito trabalho e muitas conquistas”, ressaltou.

O Polo Sudoeste é formado pelos municípios de Poços de Caldas, Guaxupé, Albertina, Alpinópolis, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Cássia, Carmo do Rio Claro, Itaú de Minas, Juruaia, Muzambinho, Nova Resende, Passos, Pratápolis, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso, Jacuí e Guaranésia.

O Parlamento Jovem é um dos projetos institucionais promovidos pela Câmara de Poços. Ele é realizado em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), PUC Minas e Câmaras Municipais, visando à formação política e cidadã dos jovens. Além de despertar o interesse pelo exercício da democracia, possibilita o conhecimento do processo legislativo.