Inscrições para o Prêmio Maiores & Melhores 2023 encerram em 30 de Junho

O Prêmio Maiores & Melhores 2023 – 31 Anos, o maior e mais tradicional encontro de empresários do Estado já começou a ser organizado pela GSC Eventos, realizadora do evento que informa que dia 30 de junho será o encerramento das inscrições das empresas para participarem da pesquisa do Prêmio MM.

As próximas etapas do extenso cronograma de preparação do evento, serão cumpridas nos meses que seguem até chegar à noite de gala de entrega da Premiação que vai acontecer dia 02 de dezembro, no Salão Nobre do Palace Casino.

A divulgação da lista das empresas participantes da pesquisa tanto de forma on-line como de forma impressa, em um caderno especial realizado pelo Jornal da Mantiqueira e que vai circular toda a cidade, acontecerá nas datas de 22 e 29 de julho.

Para Gisele Ferreira, da GSC, este formato de pesquisa, apesar de parecer pouco usual em tempos tão tecnológicos, ainda é uma ferramenta, muito importante que chega até ao “coração” da população. “consideramos importante manter certas tradições, sobretudo, em se tratando desta pesquisa com a população local que é da maior importância quando apuramos estas indicações sobre as mpresas que fazem parte da nossa pujante economia”, enfatiza Gisele Ferreira.

Depois da divulgação da lista das empresas, acontece a terceira etapa, que é a pesquisa de opinião lançada dia

01 de agosto e vai até dia 20, quando todos poderão votar no site www.premiomaioresemelhores.com.br

A novidade desta vez, no entanto, é que haverá também uma pesquisa pelo canal do Prêmio MM no Instagram pelo

@premiomaioresemelhores em que os seguidores e não seguidores terão acesso aos setores e ramos de atividades previamente definidos e poderão indicar as suas empresas da preferência.

Para acelerar a divulgação da pesquisa e o nome das empresas participantes, a influencer Alessandra Imperatriz, que tem o canal no Instagram @minhacidadepocosdecaldas dará um apoio na promoção do Prêmio Maiores & Melhores 2023.

Segundo a organização do evento, o objetivo é enfatizar e destacar as empresas de Poços e a valorização do empresariado da cidade.

Alinhado com este objetivo a GSC considera o papel da influenciadora digital importante para as divulgações de ações e do cronograma do Prêmio MM, nestes tempos em que as mídias sociais ditam tendências. “o prêmio é o único evento da nossa grade, voltado exclusivamente para o público local. Neste sentido, o trabalho de uma influenciadora de Poços que conheça nossas empresas e a nossa gente reforça nosso compromisso em manter firme a nossa tradição e a nossa experiência de mais de 30 anos realizando o maior e mais importante encontro de empresários de Minas Gerais”, ressalta Gisele Ferreira.

As empresas interessadas em participar da pesquisa podem acessar o site para realizar gratuitamente a inscrição da sua empresa. O resultado final com o nome das empresas vencedoras do Prêmio Maiores & Melhores 2023 – 31 Anos sairá no dia 04 de setembro.

Para mais informações sobre as inscrições ou mesmo se quiser patrocinar este evento único e usufruir de todas as vantagens de associar sua marca ao Prêmio Empresarial mais importante e tradicional de Poços de Caldas, entre em contato pelo 35 3697 1551. O Prêmio

MM 2023 orgulhosamente já conta com os patrocinadores Sonyc Comunicação Visual, Clinicão, Maracanã Pizzaria e Larsol

Aquecimento Solar. Seja você também um patrocinador do maisimportante encontro de empresários de Poços de Caldas.

Beatriz Aquino



Fonte: GSC