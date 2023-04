Inscrições para processo de escolha de novos conselheiros tutelares começam na próxima semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi publicado no Diário Oficial do Município da última sexta-feira (31), o edital que dispõe sobre o processo de escolha unificado dos membros dos Conselhos Tutelares de Poços de Caldas, para o mandato 2024/2027. O processo destina-se à escolha de cinco membros titulares e, no mínimo, cinco suplentes, para a composição de cada Conselho Tutelar do município, para o mandato de quatro anos, permitida recondução por novos processos de escolha.

O conselheiro tutelar faz jus ao recebimento mensal no valor de R$ 3.674,22, sendo assegurados os direitos sociais previstos em lei. A jornada de trabalho do conselheiro tutelar é de 30 horas semanais, mais regime de plantão, exigindo dedicação exclusiva, sendo incompatível com o exercício de outra função pública ou privada.

O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da Criança e do Adolescente, cumprindo as atribuições previstas, especialmente, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O processo de escolha, a cargo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), será conduzido por um Comissão Especial formada pelos representantes governamentais Ana Maria Lobo de Carvalho, Daniela Cristina da Silva, Kelly Cristine Corrêa Matias e Leandro Corrêa Rodrigues e pelos representantes da sociedade civil Priscilla Cristina Silva Delbello, Luanne Graziele dos Santos, Marcela Duarte Prado e Selma Maria Mistura.

Inscrições

As inscrições ficarão abertas no período de 09h do dia 10/04/2023 até 17h do dia 02/05/2023 e deverão ser realizadas exclusivamente na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Poços de Caldas, na Casa dos Conselhos, no segundo piso do Mercado Municipal (Rua Pernambuco, s/n – salão 16 – 2º piso).

Para se candidatar à função de conselheiro tutelar, o cidadão deve cumprir uma série de requisitos como ser uma pessoa de reconhecida idoneidade moral, comprovada por folhas e certidões de antecedentes cíveis e criminais e atestado de antecedentes “nada consta”, ter idade superior a 21 anos, residir no município há pelo menos dois anos, ter sua candidatura indicada por associação, fundação ou instituição de ensino devidamente constituída e comprovar experiência de atuação em atividades ligadas à promoção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, entre outros.

O processo de escolha será realizado em cinco etapas: inscrição dos candidatos, a partir da análise dos requisitos do edital; avaliação dissertativa e de conhecimentos específicos; avaliação psicológica; eleição dos candidatos habilitados por meio de voto direto, facultativo e secreto dos eleitores do município; e curso de capacitação/formação.

O edital está disponível na edição 1180 do Diário Oficial do Município desta sexta-feira (31) ou neste link https://bit.ly/40SNdm2.

Eleições

Em todo o país será realizado, em outubro de 2023, o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. De acordo com a Lei Federal 12.696/2012, a eleição deve ocorrer de forma unificada em todas as cidades brasileiras, no primeiro domingo de outubro do ano seguinte ao da eleição presidencial, ou seja, em 2023.

“Queremos mobilizar a sociedade para ampliar a participação popular, já que o processo é de grande relevância para a comunidade e vai escolher as pessoas que vão zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes na nossa cidade”, destaca a presidente do CMDCA, Ana Maria Lobo.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Beatriz Aquino