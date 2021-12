Inscrições prorrogadas para Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Você conhece algum jovem ou adulto que gostaria de ser alfabetizado? Se sim, você pode ajudar realizando a inscrição dele no curso de Alfabetização de Jovens e Adultos da Autarquia Municipal de Ensino, que será ofertado no primeiro semestre de 2022. Devido à grande procura as inscrições, que se encerrariam nesta terça-feira (30), foram prorrogadas até o dia 20 de dezembro.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo telefone 3714-3004 ou pelo link https://bit.ly/cursodealfabetizacaopc. O curso “Ações e Noções: Educação de Jovens e Adultos – Ler e escrever em busca de novos horizontes” é uma parceria entre a Autarquia Municipal de Ensino (AME), Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Salesianos e Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas.

Até o momento, aproximadamente 80 inscrições já foram realizadas. A divulgação está sendo feita diretamente nas comunidades, em parceria com os diversos equipamentos municipais, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Unidades Básicas de Saúde, Associação Comercial, igrejas e nos ônibus do transporte coletivo urbano.

As inscrições podem ser feitas pelos próprios interessados ou por familiares, amigos, colegas de trabalho, etc. As aulas terão início no primeiro semestre de 2022 e a previsão é que as atividades sejam realizadas em unidades educacionais localizadas nas regiões onde há maior necessidade, de acordo com os apontamentos das inscrições.

A proposta nasceu da identificação desta demanda junto às secretarias municipais de Educação e de Promoção Social. O curso foi pensado em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU) e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), no sentido de oportunizar aos jovens e adultos o exercício pleno de sua cidadania, reconhecendo o seu papel na sociedade, facilitando o ingresso no mercado formal de trabalho e possibilitando a continuidade dos estudos.