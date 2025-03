Instituto A de Apoio aos Autistas trabalha com o tema alimentação, em parceria com o Banco de Alimentos

“Alimentação: quem como o quê”. Este é tema trabalhado pelo Instituto A de Apoio aos Autistas e Famílias até o mês de abril. Em parceria com o Banco Municipal de Alimentos, os atendidos têm vivenciado diversas experiências relacionadas à temática da alimentação.

“Foram muitas idas aos supermercados, muitas experimentações, muitas texturas, muitas cores, muitos aromas, muitos sabores. Ainda tem mais por vir, serão trabalhados temas como higiene, reaproveitamento e cozinha criativa saudável. Muito bom poder contar com outros agentes da rede da Assistência Social do município para a realização projetos tão ricos”, destaca a coordenadora do Instituto A, Camila Nogueira.

No TEA (Transtorno do Espectro Autista) pode haver hábitos alimentares restritos e resistência à introdução de novos alimentos. Por isso, é tão importante estimular o consumo da maior variedade de alimentos para evitar deficiências nutricionais como a falta de vitamina e minerais.

A instituição

O Instituto A é uma das instituições parceiras da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Com atendimento voltado para a comunidade autista e suas famílias, o instituto conta com sede própria, localizada na Rua Francisco Faria Lobato, 179, Centro.

Com título de utilidade pública desde 2021, a entidade recebe repasses de recursos para desenvolver ações diversas, em frentes de trabalho como acolhimento voltado para os familiares, apoio voltado a crianças e adolescentes autistas, além de iniciativas para divulgar informações de qualidade sobre autismo à sociedade.

