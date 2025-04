Instituto A promove programação especial durante todo o mês em alusão ao Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 2 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007 com o objetivo de promover a disseminação de informações sobre o transtorno. A cor azul foi escolhida para simbolizar o autismo devido à maior prevalência do diagnóstico em meninos, embora, atualmente, se reconheça que o diagnóstico em meninas exige abordagens mais detalhadas e específicas. Apesar dessa mudança, o azul continua sendo a cor símbolo da causa.

Para marcar a data, o Instituto A de Apoio aos Autistas e Famílias preparou um mês de atividades, que será iniciado com uma caminhada nesta quarta-feira (2), às 18h30. A ação percorrerá as duas principais praças da cidade, sendo uma demonstração de apoio à causa e à conscientização sobre o autismo.

Fundado em 2018, o Instituto A é uma organização da sociedade civil (OSC) sem fins lucrativos, que atualmente oferece suporte a 64 famílias de pessoas autistas. Além de promover acolhimento em um ambiente seguro para troca de experiências e informações, o instituto também orienta sobre os direitos e deveres dos atendidos.

Para as pessoas autistas, o Instituto A representa um espaço de ComViver, onde a interação social, um aspecto fundamental do autismo, é estimulada de maneira respeitosa, levando em consideração as particularidades de cada indivíduo. O objetivo é promover autonomia e independência.

Atualmente, o Instituto mantém parcerias com a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, por meio de um convênio com a Secretaria de Promoção Social, e com o Instituto Alcoa, com o projeto de inclusão produtiva, ampliando o alcance e a eficácia de suas ações em prol da inclusão e apoio às pessoas autistas.