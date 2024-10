Instituto Alcoa investe mais de R$ 570 mil no programa de Apoio a Projetos Locais em Poços de Caldas e região

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante evento de oficialização das doações para os projetos, foi realizada oficina de capacitação para as instituições beneficiadas

O Instituto Alcoa (IA) promoveu, por meio da Alcoa Poços de Caldas, a oficina de capacitação em monitoramento, avaliação de resultados e indicadores e a oficialização das doações de recursos financeiros para os projetos do Edital 2024 do Programa de Apoio a Projetos Locais, no dia 9 outubro. O evento, realizado no Clube Alcoa e reuniu representantes das seis instituições beneficiadas de Poços de Caldas (MG), e Andradas (MG) e de Divinolândia (SP), totalizando um investimento de R$ 572.606,90.

Pela manhã foi realizada a oficina, pelo Instituto Alcoa e assessoria do FICAS, somente para coordenadores dos projetos, que serão responsáveis pela prestação de contas e apresentação dos indicadores. À tarde, foi realizada a oficialização com a presença de representantes das instituições, membros do CCRC – Conselho Consultivo de Relações Comunitárias e da ELRI – Equipe Líder de Relações Institucionais, além de Fabio Abdala, gerente senior de Performance Social e Direitos Humanos da Alcoa e membro do Conselho de Administração do Instituto Alcoa; Nicole Bezerra, do Instituto Alcoa; Marcia Quitino e Nazira Arbaje , do FICAS; Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação, e Fabio Costa, coordenador de Relações Comunitárias e Comunicação, ambos da Alcoa Poços.

De acordo com Maria Cristina, o programa também é realizado em outros territórios de atuação da Alcoa, como São Luís (MA) e Juruti (PA), com foco nas áreas de educação e geração de trabalho e renda. “Apoiamos organizações da sociedade civil que desenvolvam causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Esse é um trabalho que conta com a dedicação intensa de todos os envolvidos. Hoje, estamos com seis projetos que têm a missão de atuar de forma positiva na nossa comunidade, desenvolvendo pessoas na educação e para o mercado de trabalho”, destaca.

Conheça os projetos selecionados

Em Poços de Caldas foram contemplados os projetos “Produzindo sustentabilidade: melhorando operações e vidas na Ação Reciclar”, da Cooperativa de Trabalhadores de Materiais Recicláveis de Poços de Caldas; “ABACO: Ponto com a Unidade”, da Associação Beneficente de Apoio à Comunidade e Projeto Azulô uma Nova Etapa, do Instituto A de Apoio aos Autistas e Famílias.

Já em Divinolândia os projetos Cocriando Futuros: Campestrinho, da Associação A Guarda Chuva; e Plantando o Futuro, da DIQBEM – Divinolândia Que Te Quero Bem vão receber o apoio financeiro. Para Murilo Tesolin, vice-presidente da DIQBEM, “a orientação do IA e os recursos serão fundamentais para promover consicência ambiental e adoção de práticas sustentáveis entre 120 alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental da Escola Estadual “Deputado Eduardo Vicent Nasser” e da Escola Municipal “Euclides da Cunha”.

Por fim, em Andradas, será favorecido o Instituto do Bem-Estar da Criança e do Adolescente (IBECA) com a implantação da Sala Sensorial Snoezelen. “Vamos proporcionar um ambiente multissensorial que permite estimular os sentidos clássicos, como o toque, o paladar, a visão, o som e o olfato para cerca de 100 crianças e jovens com transtornos de neurodesenvolvimento”, explica Juliana Vicentim, diretora da IBECA.

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é um instituto empresarial sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em Educação e Geração de Trabalho e Renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).