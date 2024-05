Instituto Alcoa lança Relatório de Atividades 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em 2023, Instituto Alcoa investiu R$ 4,5 milhões nas regiões de Poços de Caldas (MG), Juruti (PA) e São Luís (MA)

O Relatório de Atividades Instituto Alcoa 2023 – publicação desenvolvida anualmente – tem como objetivo promover a transparência da operação nos territórios em que está presente e a divulgação de resultados alcançados. No ano passado, foram investidos nas comunidades cerca de R$ 4,5 milhões por meio do Programa de Apoio a Projetos Locais, Ecoa Formação e Gestão, e das ações de Voluntariado, entre outras iniciativas.

“Há 34 anos, o Instituto Alcoa atua pelo desenvolvimento das comunidades onde está inserido. Nos dedicamos por territórios com patamares superiores de qualidade de acesso, de permanência e de aprendizagem de estudantes das redes públicas de ensino e com mais oportunidades de geração de trabalho e renda. Territórios que olhem para as pessoas em suas diversidades e potencialidades, e que consigamos superar as desigualdades. A cada ano olhamos, com esses compromissos em mente, para cada um dos números e dos resultados que o relatório aponta, no intuito de fortalecer ainda mais a nossa atuação no período seguinte”, afirma Monica Espadaro, Diretora Executiva de Operações do IA

Educação – Desse total de R$ 4,5 investidos, mais de R$ 1,4 milhão foi destinado à educação, por meio do Programa Ecoa, nas regiões de atuação do Instituto: Juruti (PA), Poços de Caldas (MG) e São Luís (MA).

O Ecoa é a principal iniciativa do IA focada na melhoria da educação pública básica brasileira, a partir de ações de aprimoramento de processos de gestão e de formação de educadores e educadoras. A atuação do Ecoa se dá em duas frentes, Gestão e Formação.

O Ecoa Formação contou com a participação de 70 escolas, 235 profissionais da área educacional, e 39.543 alunos(as) indiretamente beneficiados(as). Já o Ecoa Gestão atuou junto a 98 escolas, contou com 159 profissionais participantes, e 60.404 alunos indiretamente beneficiados.

Programa de Apoio a Projetos Locais e Projetos Extra Edital – Em 2023, foram beneficiados 11 projetos comunitários por meio do Programa de Apoio a Projetos Locais com mais de R$ 1,8 milhão, além de cinco Projetos Extra Edital que receberam mais de R$ 750 mil. Juntos, essas iniciativas têm o potencial de beneficiar cerca de 5.700 pessoas nos territórios.

Voluntariado e engajamento social – A frente de voluntariado e engajamento social investiu mais de meio milhão de reais no desenvolvimento de suas ações: foram realizados 30 ACTIONs (ações de voluntariado) nas localidades, com 957 voluntários(as) envolvidos(as), e 4.220 horas dedicadas ao trabalho voluntário. Além disso, aconteceram ações desenvolvidas por seis grupos do VAMOS (Voluntários Alcoa Mobilizando a Sociedade), e atividades em parceria com as redes de inclusão e diversidade da Alcoa.

Parceiros de longa data do Instituto Alcoa nas iniciativas de voluntariado, as organizações Atados e Junior Achievement contribuíram com nove ações, que beneficiaram mais de 200 pessoas.



Sobre os investimentos sociais em Poços de Caldas – Em 2023, a Unidade da Alcoa em Poços de Caldas investiu R$ 2,7 milhões em 56 ações nas áreas de educação, geração de trabalho e renda, saúde, meio ambiente, cultura e esporte, por meio de parcerias com o Instituto Alcoa e a Alcoa Foundation, além de recursos da própria localidade e Lei Municipal de Incentivo à Cultura e ao Esporte. “Outro destaque foram os nossos voluntários”, ressalta Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação. "Ao longo do ano, realizamos diversas ações voluntárias, como edições dos programas ACTION e VAMOS., com a participação de quase 200 voluntários e voluntárias que doaram tempo, conhecimento e atenção às nossas instituições sociais”.

Sobre o Instituto Alcoa – Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais. Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em educação e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). www.alcoa.com.br

Saiba mais!

O Relatório de Atividades Instituto Alcoa 2023 está disponível em português e inglês, e, neste ano, traz uma novidade: um vídeo com os principais dados. Na publicação, além dos dados gerais, é possível encontrar os investimentos por localidade e área de atuação do IA, e múltiplas atividades desenvolvidas ao longo do ano.