Instituto Alcoa oficializa Programa de Apoio a Projetos Locais 2023

Representantes de instituições participaram da entrega simbólica de cheque e de Oficina de Comunicação Comunitária.

O Instituto Alcoa promoveu, em 4 de outubro, no Clube da Alcoa, a oficialização da doação de recursos financeiros para os projetos apoiados no Edital de Apoio a Projetos Locais 2023. O evento reuniu representantes das seis instituições selecionadas no Edital de Apoio a Projetos Comunitários 2023 do Instituto Alcoa, que totalizam R$ 557 mil.

Marcaram presença Monica Espadaro, diretora Executiva de Operações do Instituto Alcoa; Rodrigo Giannotti, gerente da Refinaria e Áreas de Resíduo de Bauxita, representando a liderança; Fabio Costa, coordenador de Relações Comunitárias e Comunicação, ambos da Alcoa Poços de Caldas. O momento contou também com representantes CCRC – Conselho Consultivo de Relações Comunitárias e membros da ELRI – Equipe Líder de Relações Institucionais. Todos puderam prestigiar as prestações de todos os projetos.

Neste edital foram beneficiados três projetos na área de Educação: Adefip (Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas), Instituto Benetti e Associação Bem Viver, e três na categoria de Geração de Emprego e Renda: a Assossul (Associação dos Catadores e Separadores de Materiais Recicláveis de Poços de Caldas), Fungotac (Fundação Gota de Leite de Assistência à Criança) e a Associação A Guarda- Chuva. Os projetos beneficiarão as comunidades de Poços de Caldas (MG) e Divinolândia (SP).

“Para a liderança da Alcoa Poços de Caldas é sempre um prazer estar junto da comunidade, apoiando projetos que proporcionem melhor qualidade de vida e desenvolvimento socioeconômico dos territórios onde atuamos”, destacou Rodrigo.

Após a oficialização, o Instituto Alcoa, junto com Estúdio Cais, promoveu uma oficina sobre “Comunicação Comunitária”, reunindo também as instituições beneficiadas com o Edital de 2022.

“Esta demanda foi apresentada pelas organizações no ano passado e teve como objetivo capacitá-las para se comunicar melhor com seus diversos públicos”, comentou a diretora do Instituto Alcoa, que destacou que na oportunidade duas instituições apresentaram cases compartilhando experiencias positivas de como se comunicar melhor.

Sobre o Programa de Apoio a Projetos Locais

O edital de investimentos do Programa de Apoio a Projetos Locais é realizado todos os anos e tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de territórios de atuação da Alcoa no Brasil – Poços de Caldas (MG), Juruti (PA) e São Luís (MA). Os projetos a serem beneficiados devem ter como foco as áreas de atuação do Instituto Alcoa: Educação, Geração de Trabalho e Renda e Engajamento da Sociedade.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo. Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 30 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.