Beatriz Aquino

Instituto Alcoa reconhece Melhores Práticas do Ecoa Gestão em parceria com Secretarias de Educação

Iniciativa fortalece a valorização do trabalho de gestores(as), divulgar e incentivar experiências educativas inclusivas, equitativas e de qualidade.

Com o propósito de fortalecer a valorização do trabalho de gestores(as), na função de incentivar e oferecer as condições necessárias ao desenvolvimento dos projetos voltados às novas práticas pedagógicas, o Instituto Alcoa, em parceria com a Interação Urbana e as Secretarias Municipais de Educação, realizou pela segunda vez o Reconhecimento de Melhores Práticas do Programa Ecoa Gestão.

Os participantes são coordenadores(as) pedagógicos(as) e diretores(as) de Ensino Fundamental que atuam nos anos iniciais das escolas participantes do Programa Ecoa Gestão, nos municípios de Juruti (PA), Poços de Caldas (MG) e São Luís (MA).

As avaliações foram realizadas por uma equipe especializada, que selecionou os projetos educacionais que cada gestor(a) enviou, com base na originalidade, proposta educacional, pertinência do tema, prática de inclusão escolar, acolhimento das diferentes culturas, valores, crenças, entre outros critérios que pautam hábitos educacionais inclusivos, equitativos e de qualidade, conforme o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 – Educação de Qualidade.

No total, foram reconhecidas dez práticas dos três municípios. Em Poços de Caldas, o evento foi realizado no dia 8 de dezembro, com a participação do vice-prefeito, Julio César de Freitas e Maria Helena Braga, Secretária de Educação. No evento também foram entregues os certificados para participantes das formações de Língua Portuguesa, Matemática e Avaliação pelo Ecoa Formação, em parceria com o Cenpec.

Em Poços de Caldas (MG), foram reconhecidas as gestoras Juliana Maria Costa Mareca, da Escola Municipal José Raphael Santos Netto, com o Projeto Zé Netto visita Poços; Ana Maria Lobo de Carvalho, da Escola Municipal Wilson Hedy Molinari, com o Projeto O conselho de classe numa nova abordagem; e Valmiria Dias de Carvalho, da Escola Municipal João Pinheiro, com o Projeto Por uma educação além dos muros da escola.

“Em todas as oportunidades que tenho para falar sobre a parceria com a Alcoa, a palavra que me vem à cabeça é gratidão, pela responsabilidade social que a empresa cumpre com a nossa secretaria”, ressaltou Maria Helena Braga. “O Ecoa Gestão é um exemplo de um programa de grande importância para a formação dos nossos gestores escolares e faz diferença na educação de Poços de Caldas”.

No ano de 2022, o Programa Ecoa Gestão contribuiu para a melhoria da aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental público, atuando junto às equipes das Secretarias Municipais de Educação e aos gestores escolares e coordenadores pedagógicos no apoio à implantação e monitoramento do Plano Estratégico e elaboração de Planos de Ação de gestão escolar nas unidades participantes. Ao todo, foram beneficiadas 107 escolas públicas brasileiras.

Para Monica Espadaro, Diretora Executiva de Operações do Instituto Alcoa, “a parceria entre o Instituto Alcoa, Secretarias Municipais de Educação e parceiros técnicos do Programa Ecoa – Interação Urbana e Cenpec – vem contribuindo para o desenvolvimento de novos saberes, práticas e o melhor uso dos recursos destinados à educação, sempre buscando melhorar o acesso, a permanência e a trajetória escolar de estudantes”.

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA) – a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em educação e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

