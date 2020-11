Instituto Girassol realiza campanha “Luz do Bem” para presentear crianças no natal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Já é quase Natal e, nessa data que se aproxima, para muitos, a solidariedade e a caridade fazem parte da tradição de fim de ano. O Instituto Girassol, por exemplo, está realizando a campanha Luz do Bem, que tem como objetivo presentear 79 crianças da zona oeste de Poços de Caldas. “Desde o início do ano nós fazemos o acompanhamento de 23 famílias. Nós visitamos os bairros e fizemos um levantamento de quantas pessoas moravam em cada casa, a renda familiar, a situação dessas pessoas. A partir disso, fizemos uma listagem das que se encontravam em situação de vulnerabilidade social e procuramos sempre ajudá-las. Agora para o Natal, passamos perguntando às crianças e adolescentes o que elas gostariam de ganhar do Papai Noel e pedimos que escrevessem em um papel. Depois compartilhamos nas nossas redes sociais e disponibilizamos para apadrinhamento”, explica Cláudia Reis, diretora do instituto.

Os pedidos variam desde bonecas, carrinhos, até roupas e calçados. A campanha serve também para motivar os sonhos dos jovens de Poços de Caldas. “Muitos crescem não tendo perspectiva para o futuro, quando começam a sonhar percebem que os pais já sonharam e desistiram, isso acaba desmotivando elas. Por isso o instituto quer estar com elas, sonhando junto e mostrando que tudo é possível” reforça Cláudia.

As doações podem ser feitas até o dia 13/12/2020 em quatro pontos de arrecadação: Igreja São Sebastião (Vila Cruz), Paróquia Santo Expedito (Jardim Country Club), Basílica Nossa Senhora da Saúde (Centro) e Loja Moderna Bonita (Centro). Além de atender os pedidos, o Instituto Girassol pretende fazer a doação de cestas básicas e produtos para as famílias passarem a ceia de Natal. “Quem não puder doar os brinquedos, pode ajudar com alimento. Ou se não tiver condição, só de nos ajudar a compartilhar a ação ou então orar por nós e por essas famílias, com certeza já está fazendo muito pela gente” conclui a diretora do Instituto.

Para ter acesso aos pedidos e entrar em contato com os organizadores, basta acessar as redes sociais: @girassol.instituto (Instagram) ou Instituto Girassol (Facebook).