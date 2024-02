Instrumental no Parque acontece neste domingo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O tradicional “Instrumental no Parque” segue com a proposta de fomentar a música instrumental brasileira na cidade, trazendo apresentações gratuitas de grupos e artistas de Poços de Caldas e do Brasil. O projeto retoma as atividades com a primeira edição do ano de 2024, neste domingo, 3 de março, a partir das 10h30, no Parque Municipal Antônio Molinari.

A proposta vem sendo realizada desde 2016, com o objetivo de promover a valorização e a divulgação da música instrumental brasileira nos seus inúmeros gêneros e estilos e já cativou o público, que tem acesso ao mesmo tempo a obras produzidas por grandes nomes do país e também ao autoral dos artistas convidados.

Nesta edição, a programação recebe músicos importantes no cenário da música instrumental brasileira. Eduardo Sueitt, que é curador e também baterista, convida Sintia Piccin, saxofonista, flautista, arranjadora e compositora de grande referência no cenário da música instrumental para apresentar seu trabalho autoral.

Formada em saxofone pelo tradicional Conservatório de Tatuí, onde também lecionou por 8 anos no departamento de MPB e Jazz dando aulas de saxofone, flauta e prática de improvisação, Sintia cunhou sua sonoridade e, desde então, passeia pelo Jazz, MPB, Hip-Hop e instrumental, com rara facilidade.

Em 2019, lançou seu primeiro trabalho autoral “Freedom of Mind” e nesse mesmo ano foi indicada na categoria melhor instrumentista no WME Awards. Com seu grupo participou de vários festivais de jazz no Brasil e no mundo. Em paralelo ao seu trabalho autoral, também trabalhou por 7 anos como musicista em programa de TV, onde tocou com os principais artistas do cenário nacional.

Gravou para trilha de filmes e comerciais, e também com vários artistas, entre eles: João Donato, Liniker, Rolando Boldrin, Renato Teixeira, Chico César e Tássia Reis. Faz parte do grupo franco-brasileiro “Irmandade Ensemble”. Também integra a banda de Chico César e Rubel, fez parte da turnê Indigo Borboleta Anil com Liniker, tocando nos principais festivais do Brasil, incluindo Rock in Rio 2022, Afropunk Bahia, Lollapallooza 2019 e 2023. Participou de duas turnês europeias tocando em importantes festivais entre eles: Roskilde (Dinamarca), Paléo Nyon (Suíça), Jazz à Vienne (França), Psicotropicos (Berlim), Sfinks (Bélgica), Les Escales (França) e Casa da Música (Portugal).

A programação também conta com a participação dos músicos Richard Fermino (sax/clarinete), André Grella (piano) e Renato Borghi (baixo), instrumentistas que possuem uma importante bagagem para a cena brasileira e também já tocaram em festivais no Brasil e no Mundo.

A abertura desta edição é com o grupo poços-caldense Trio Marambaia, que combina a tradição dos trios de samba-jazz dos anos 60 com a criatividade do jazz moderno para oferecer interpretações únicas dos clássicos da música brasileira. É formado pelos músicos João Paulo Ayres (bateria), Flavio D’Ávila (teclado) e Diogo Viana (baixo acústico).

A ação, que é gratuita, é um convite para toda família, poços-caldenses, turistas e amantes da música de boa qualidade levarem cangas, cestas de piqueniques, coolers, para aproveitarem a manhã de domingo no parque. Vale dizer que, a ação é feita no período da manhã, pois a probabilidade de chuva ao final do dia na cidade é maior nesta época do ano.

O Instrumental no Parque é uma realização da Carvalho Agência Cultural, com produção de Chiara Carvalho e Alyson Dias, viabilizada com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas, além de contar com o apoio do Hotel SanThiago e do restaurante Becco Gastronomia.

SERVIÇO

Instrumental no Parque

Data: domingo, 03 de março de 2024

Horário: 10h30

Local: Parque Municipal Antônio Molinari (Av. João Pinheiro, Country Club, Poços de Caldas)

*gratuito