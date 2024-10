Intensas chuvas em Poços de Caldas provocam quedas de árvores e falta de energia em vários bairros

Na noite desta sexta-feira, 11, Poços de Caldas enfrentou uma forte tempestade que resultou na queda de árvores e deixou diversos bairros sem energia elétrica. O Corpo de Bombeiros registrou mais de 17 ocorrências, das quais nove foram atendidas pela equipe.

Por volta das 18h30, a cidade foi atingida por uma combinação de chuvas intensas e vendaval, que causaram quedas de árvores em diferentes localidades. O Departamento Municipal de Energia (DME) e a equipe do setor de Parques e Jardins foram acionados para auxiliar nas situações de emergência.

As ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros incluíram a remoção de árvores que bloqueavam ruas, sem registrar vítimas. No entanto, houve danos significativos à rede elétrica e telefônica, além de danos a estruturas nas áreas afetadas.

Uma das situações mais críticas envolveu uma árvore que caiu sobre um veículo. Após conversar com o proprietário, foi programado o corte da árvore este sábado,12, permitindo que o motorista pudesse contatar seu seguro antes da remoção.

As autoridades continuam monitorando a situação e trabalhando para restabelecer os serviços e garantir a segurança dos moradores.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.