Intercooperação na Prática: cooperativas se reúnem na Unimed Poços de Caldas

No dia 7 de maio, 27 presidentes e membros de diretoria de 14 cooperativas mineiras estiveram no primeiro encontro do Projeto Intercooperação na Prática de 2024. O projeto chega ao terceiro ano e teve esta edição realizada no auditório do Centro de Treinamento da Unimed Poços, em Poços de Caldas. Criada pelo Sistema Ocemg em 2022, a iniciativa estimula a parceria e a troca de conhecimentos entre as cooperativas mineiras nas áreas de gestão e governança com foco no Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC).

“O projeto surgiu da ideia de envolver as cooperativas que ainda não foram premiadas no Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão. Por isso, decidimos promover esse intercâmbio. As cooperativas que já foram reconhecidas mostram o que estão fazendo para se destacarem e as cooperativas que ainda não alcançaram esse reconhecimento têm a possibilidade de conhecer e traçar suas próprias estratégias para obterem resultados mais eficazes no programa”, explica Ronaldo Scucato, presidente do Sistema Ocemg, que abriu o encontro.

Esta é a terceira vez que a Unimed Poços de Caldas é anfitriã do Programa. A escolha sucessiva da coop para compartilhar a experiência de sua jornada no PDGC deve-se ao destaque na premiação: entre 2013 e 2019, a coop foi Bronze na categoria Primeiros Passos; em 2021, foi Ouro na categoria Compromisso com a Excelência; e, por fim, em 2023, conquistou o Bronze no Rumo à Excelência.

Para o presidente da coop, Odilon Trefiglio Neto, o programa foi um divisor de águas. “Realmente foi um agente transformador nas nossas ações, na nossa forma de entendermos a gestão e a governança. Com apoio do Sistema Ocemg, nós conseguimos realmente promover essa grande mudança dentro da cooperativa”.

A previsão é que sejam realizados outros sete encontros do Intercooperação na Prática ao longo deste ano, sendo o próximo, no dia 21 de maio, em Cláudio-MG. Na ocasião, o Sicoob Copermec será anfitrião.

Mais do que um prêmio

A “virada de chave” da Unimed Poços aconteceu depois que os colaboradores começaram a enxergar o programa não só como um questionário, mas como um instrumento de planejamento de apoio da gestão. “O envolvimento da alta gestão nesse processo fez toda a diferença para conseguirmos isso”, pondera Camilo Ferreira da Rosa Granato, gerente de Controle da Unimed Poços de Caldas.

Para provar que a corrida pelo bom desempenho no PDGC não se resume à conquista do prêmio SomosCoop a cada dois anos, a Unimed Poços mostra os resultados práticos no dia a dia da coop.

Com 33 anos de existência, 270 cooperados e quase 40 mil clientes, a cooperativa tem se destacado no setor de saúde da região. “Temos conseguido oferecer melhores condições de trabalho aos nossos cooperados, cursos de capacitação e experiências profissionais mais seguras como a ONA 3, o nível máximo de certificação”, explica Tânia Maran Magalhães, diretora de Controle da Unimed Poços, referindo-se à Organização Nacional de Acreditação (ONA), responsável pelo desenvolvimento e gestão dos padrões brasileiros de qualidade e segurança em saúde.

Para ser creditada, a Unimed Poços precisou comprovadamente atender aos padrões definidos pela ONA, reconhecidos internacionalmente, segundo três critérios: cumprir ou superar, em 90% ou mais, os padrões de qualidade e segurança; cumprir ou superar, em 80% ou mais, os padrões de gestão integrada; cumprir ou superar, em 70% ou mais, os padrões ONA de Excelência em Gestão, demonstrando uma cultura organizacional de melhoria contínua com maturidade institucional.