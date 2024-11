Interdição nos bairros São Bento e Santa Tereza

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas comunica que haverá interdição temporária da entrada e saída dos bairros São Bento e Santa Tereza, localizados na LMG-877, KM13, entre os dias 18 de novembro e 13 de dezembro de 2024.

A interdição é necessária para a execução do trevo de acesso à região, visando promover melhorias na infraestrutura e garantir mais segurança no tráfego local. As obras, conduzidas pela empresa BRZ, seguem um termo de autorização emitido pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e pela EPR.

Durante esse período, os motoristas devem utilizar as rotas alternativas abaixo para acessar ou sair dos bairros:

Caminhos alternativos para entrada:

Alternativa 1 (5,7 km):

Acesse pelo bairro Jardim Kennedy

Siga pela Av. Alcoa

Retorne no Trevo do IF Sul de Minas (Av. Dirce Pereira Rosa)

Alternativa 2 (5,9 km):

Siga pela Av. Geraldo Martins Costa

Retorne no Trevo do Supermercado Mart Minas (sentido Av. Alcoa)

Retorne no Trevo do IF Sul de Minas (Av. Dirce Pereira Rosa)

Caminho alternativo para saída:

Alternativa 3 (2,7 km):

Saída pelo Trevo do IF Sul de Minas (Av. Dirce Pereira Rosa)

Siga pela Av. Alcoa

Retorne no Trevo do Supermercado Mart Minas

A Prefeitura solicita a compreensão de todos e orienta que, durante as obras, os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelas vias alternativas.