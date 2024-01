Interrupções programadas de energia elétrica poderão ser consultadas em site e aplicativo da DMED

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A DME Distribuição realiza interrupções ao fornecimento de energia elétrica para realizações de obras de melhoria e de manutenções na rede elétrica do município. Essas atividades buscam garantir a confiabilidade no fornecimento de energia elétrica, trazendo mais conforto e segurança para os consumidores.

Os serviços são programados semanalmente conforme as inspeções realizadas. A DMED procura realizar essas atividades sem interferir na continuidade do atendimento, mas, em algumas situações, para garantir a segurança da população e dos envolvidos no trabalho a ser executado, é necessário interromper o fornecimento de energia elétrica, o que é chamado de interrupção programada ou desligamento programado.

Os consumidores afetados por essas interrupções programadas eram, até então, informados por avisos impressos deixados nas caixas de correspondências. Esses avisos impressos, no entanto, estão em desuso e deixarão de ser entregues, já que não atendem o que está estabelecido em resolução da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), não contribuem para a preservação ambiental, além de serem facilmente misturados com cartas, folhetos e confundidos com as contas de energia elétrica. Também, foi observado que muitas pessoas não recebiam o aviso, principalmente lugares em que não há local apropriado para deixá-los ou que possuem várias residências / moradores.

Por isso, desde o ano passado, a DME Distribuição tem reforçado a mensagem “A DME na palma da sua mão”, para que esse e outros serviços sejam acessados pelo computador, tablet ou celular. O aplicativo DME Poços de Caldas, disponível para Android e iOS, possibilita ao consumidor consultar de maneira prática e rápida se há desligamento programado para sua unidade consumidora. No site, é possível verificar os desligamentos, ao clicar diretamente no primeiro banner em destaque na página, ou também acessando o menu Atendimento > Agência Virtual > Desligamentos Programados, ou pelo link: https://www2.dmepc.com.br/AgenciaVirtual/ServicosComplementares/DesligamentosProgramados.

A distribuidora orienta ainda que, em caso de falta de energia elétrica, o consumidor primeiro verifique se não há um defeito interno na unidade consumidora, conferindo se os disjuntores do padrão de energia elétrica e do quadro de distribuição interna estão ligados. O segundo passo é acessar pelo site ou no aplicativo se está ocorrendo uma interrupção programada na unidade consumidora. Agora, caso seja detectado um problema no fornecimento, comunicar a falta de energia é importante para que a DMED possa verificar e restabelecer o mais rápido possível.