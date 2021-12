Intervalo da 2ª para 3ª dose da vacina contra Covid diminui para quatro meses

Seguindo a deliberação da Comissão de Intergestores Bipartite – SUS/MG Nº 3.680 de 16 de dezembro de 2021, foi autorizada a redução do intervalo para a aplicação da 3ª dose do imunizante contra COVID-19, de cinco meses para quatro meses.

A partir de hoje (17), a aplicação da 3ª dose para pessoas a partir de 18 anos será com quatro meses de intervalo após a aplicação da 2ª dose.

O imunizante será aplicado em todos os postos de vacinação COVID-19 nos bairros, até às 13h e na Sala de Vacina da Urca (acesso pela porta giratória), até às 17h.

O Drive thru segue somente para a aplicação em pessoas com 60 anos ou mais.

Devido a instabilidade no sistema do Conecte SUS, do Ministério da Saúde, é obrigatório levar a carteira de vacinação para que não haja problemas nos registros de dados.

DOCUMENTAÇÃO

• Para imunização é necessária apresentação de um dos seguintes documentos: Identidade, CPF, Cartão do SUS, Carteira de Vacinação.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

-Drive Thru (exclusivo para pessoas com 60 anos ou mais) – 08h às 17h

–Sala de Vacina da Urca ( Acesso pela porta giratória)– 08h às 17h

–UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 – Estância São José – 08h às 13h

–UBS Regional Sul – Av. Antonio Marinoni, 125 – São Sebastião – 08h às 13h

–UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça 131 – Jd. Country Club – 08h às 13h

– PSF Parque Esperança – Rua Lázaro de Lima, 280 – 08h às 13h

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.