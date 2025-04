IPTU 2025: contribuintes em dia concorrem a carro e outros prêmios; pagamento à vista tem desconto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 começa nesta semana. Os contribuintes devem ficar atentos às datas de vencimento indicadas nos carnês, que variam de 10 a 16 de abril, conforme o número do documento.

Quem optar pelo pagamento à vista terá 2% de desconto no valor total, desde que quite o imposto até o vencimento da cota única. Também é possível parcelar o valor em até nove vezes, com vencimentos mensais entre abril e dezembro.

Neste ano, o IPTU foi reajustado em 4,60%, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) acumulado de novembro de 2023 a outubro de 2024. A Taxa de Coleta de Lixo será cobrada juntamente com o imposto no mesmo carnê.

A entrega dos carnês pelos Correios começou em 17 de fevereiro e seguiu até meados de março. Quem não recebeu o documento pode emitir a segunda via pelo site da Prefeitura de Poços de Caldas, pelo aplicativo Cidadão On-line ou presencialmente na Divisão de Cadastro Imobiliário, no novo Centro Administrativo.

A Secretaria Municipal de Gestão Financeira alerta para a importância de quitar o imposto dentro do prazo, a fim de evitar multas e juros. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (35) 3697-5136.

Campanha premiará contribuintes em dia

Como forma de incentivar o pagamento pontual, a Prefeitura de Poços de Caldas dá continuidade à campanha Poços Premia Contribuinte em Dia. A iniciativa valoriza os cidadãos que mantêm os tributos municipais em dia, como IPTU, ITBI, taxas de coleta de lixo, licenciamentos e renovações.

“Essa é uma forma de reconhecer o compromisso dos cidadãos com a cidade. Os recursos arrecadados com o IPTU retornam em forma de investimentos em saúde, educação, infraestrutura e diversos outros serviços essenciais”, destaca o secretário de Gestão Financeira, Alexandre Lino.

Quem estiver regularizado poderá participar do sorteio, previsto para o fim do ano, em data a ser divulgada. Serão dez prêmios, incluindo um carro zero quilômetro, motocicletas, smart TVs e bicicletas.

Para concorrer, basta estar em dia com o município. A regularização pode ser feita pessoalmente ou pelo telefone (35) 3697-5134, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.