IPVA 2025: Procon alerta para os golpes na hora de pagar o imposto

A Secretaria de Estado de Fazenda ( SEF ), a Polícia Civil de Minas Gerais ( PCMG ) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) anunciaram na última terça-feira (28), a criação de uma força-tarefa para prevenção e combate aos crimes relacionados ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Os órgãos farão o monitoramento de ambientes como buscadores de sites e redes sociais para identificar e retirar do ar o quanto antes páginas criadas para atrair os proprietários de veículos com “facilidades” ou descontos para o pagamento do imposto. A iniciativa surge como resposta a práticas criminosas e fraudes, durante o período de pagamento do imposto.

Somente no ano passado, foram registradas mais de 4 mil ocorrências de golpes envolvendo IPVA em Minas Gerais. Em Poços de Caldas, segundo a coordenadora do PROCON, Fernanda Soares, cerca de 50 pessoas procuraram o órgão alegando ter caído no golpe. ” A principal orientação é não acessar sites que não sejam oficiais dos órgãos do governo, não clicar em sites patrocinados ou em links recebidos por aplicativos de mensagens ou ou e-mail”, alerta Fernanda.

Para a coordenadora do PROCON é importante seguir todas as orientação e sempre manter a cautela. “A maioria das vítimas são pessoas que têm pouco conhecimento de informática ou pessoas que tem conhecimento de informática, mas que, pela ausência de cautela, infelizmente caíram em um desses golpes”, finaliza.

Veja dicas de segurança:

Para consultar valores ou fazer o pagamento do IPVA, acesse diretamente o site da SEF e confira se o endereço foi digitado corretamente (www.fazenda.mg.gov.br);

Fique atento a ofertas de descontos – o máximo oferecido pela SEF é de 3% para pagamentos em cota única à vista ;

Evite digitar palavras-chave, como “IPVA Minas Gerais”, nos buscadores, que podem direcionar para sites fraudulentos;

Não clique em anúncios patrocinados;

Descarte qualquer boleto de papel recebido em casa – a SEF não envia cobrança de IPVA pelos Correios;

Nunca cliques em links recebidos via aplicativo de mensagens, redes sociais ou e-mail;

Antes de efetuar o pagamento via PIX, confira os dados do favorecido.

O IPVA pode ser pago das seguintes formas:

– diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês de caixas dos bancos credenciados (Caixa, Bradesco, Sicoob, Mercantil, Itaú e Santander, além de casas lotéricas);

-no aplicativo ou serviço de internet banking dos bancos credenciados;

por meio de PIX (apenas Itaú e Santander fazem a geração de QR Code para pagamento ao estado, cujo CNPJ é 18.715.615/0001-60);

-em qualquer banco, diante da apresentação do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) emitido no site da SEF-MG.

IPVA 2025

A escala de vencimentos da primeira parcela ou o pagamento em cota única vai de 3 a 7 de fevereiro, conforme o final da placa do veículo. A opção pela cota única dá desconto de 3% sobre o valor do imposto.