Circo Portugal Internacional estréia nessa sexta

O Circo Portugal Internacional, uma das maiores companhias circenses da atualidade, estréia uma temporada em Poços de Caldas nessa sexta feira. O Circo traz atrações de tirar a fôlego O espetáculo conta com apresentações de palhaços, globo da morte com seis motoqueiros, homem, bala, dançarinas profissionais, malabaristas, contorcionistas, águas dançantes, laser woman e muito mais.

O Circo Portugal Internacional está montado na Avenida João Pinheiro, ao lado do Macdonalds.

As sessões acontecem de segunda a domingo em horários diferenciados.

SERVIÇO:

CIRCO PORTUGAL INTERNACIONAL

(AVENIDA JOÃO PINHEIRO – AO LADO DO MACDONALDS)

SEGUNDA A SEXTA – 20HS

SÁBADOS – 17H30 E 20HS

DOMINGOS E FERIADOS – 15H, 17H30 E 20H

OS INGRESSOS CUSTAM A PARTIR DE R$ 25, 00 E PODERÃO SER ADQUIRIDOS PELO SITE DA @brasilticket OU NA DIRETAMENTE NA BILHETERIA.

Beatriz Aquini

