Irmã Selma na Urca nesta sexta

O espetáculo teatral “Irmã Selma” será encenado no Espaço Cultural da Urca na sexta-feira (30), às 20h30. A comédia reúne personagens criados por Octávio Mendes dentro do espetáculo “Terça Insana”, na qual foi um dos fundadores. Além de Irmã Selma, o humorista traz ainda personagens como Maria Botânica, Mônica Goldstein, Xanaína e Walmir.

O show de humor tem uma hora e meia de duração.

Serviço

Ingressos antecipados a R$ 30 (meia, apresentando qualquer cupom fiscal) e R$ 60 (inteira).

Pontos de venda: Óticas Diniz, Restaurante E&E e Bilheteria Express.

Classificação: 14 anos.

Realização: Márcio Produções.

Informações: (35) 99905-0027

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.