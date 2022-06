Isenção da taxa de inscrição para processo seletivo da prefeitura pode ser solicitado até sexta-feira (24)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Começaram as inscrições nesta quarta-feira (22), para o Processo Seletivo Simplificado com objetivo na contratação de pessoal por prazo determinado (até 2 anos), para atendimento à necessidade temporária excepcional de interesse público do município, nos termos das legislações pertinentes e normas estabelecidas via Edital. Os contratos seguem os preceitos da Lei Municipal 8.399 e o Decreto 13.993/22. As inscrições seguem até o dia 22/07/2022.

São vagas em diversos setores, que contemplam vários níveis de escolaridade, desde o Fundamental Incompleto, até Superior Completo . Os salários variam de R$ 1.137,14 a R$ 7.062,70. Mais informações podem ser obtidas no edital do concurso, disponível no endereço eletrônico www.imamconcursos.org.br.

As vagas disponíveis no Processo Seletivo Simplificado, terão prazo contratual de validade de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação da Classificação Final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério exclusivo do Poder Executivo do Município de Poços de Caldas.

A isenção da Taxa de Inscrição deve ser requerida exclusivamente até o dia 24/06/2022, e o candidato deve se enquadrar em uma das seguintes situações:

*Comprovadamente desempregado;

* Membro de família de baixa renda, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadUnico.

* Imprimir o Requerimento Eletrônico de Isenção e assiná-lo;

* Anexar à documentação necessária, conforme previsto no Edital .

Para o candidato que não dispuser de acesso à internet, a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, disponibilizará durante o período de inscrição, computador e impressora para o candidato realizar seu pedido de isenção, no POÇOS FÁCIL, localizado na Rua Mal. Deodoro, 345 – Centro – Poços de Caldas – MG, no horário de 9h às 12h e das 13h30 às 16h, exceto aos sábados, domingos, feriados e ponto facultativo.